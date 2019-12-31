Сборная России по хоккею разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная России разгромила команду Германии со счетом 6:1 в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира

Чемпионат проходит в Чехии. Шайбы забросили Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (35, 35), Павел Дорофеев (39) и Дмитрий Воронков (41), сообщает РИА «Новости».

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав в четырех матчах 6 очков.

Это вторая крупная победа россиян, 28 декабря сборная России по хоккею на молодежном ЧМ разгромила Канаду со счетом 6:0.