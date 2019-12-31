В беспорядках у посольства США в Багдаде пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали во вторник в ходе беспорядков у комплекса посольства США в Ираке, сообщили СМИ.

Как передает телеканал «Скай ньюс – Арабия», люди пострадали в результате штурма посольства и ответного обстрела их гранатами со слезоточивым газом, передает ТАСС.

По поступающей информации, манифестанты подожгли часть внешней стены у здания американского диппредставительства и бросают бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства. Отмечается, что в «зеленую зону», в которой находится посольство Соединенных Штатов, прибыли отряды иракского спецназа для разгона толпы протестующих.

Напомним, ранее в пятницу сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде.