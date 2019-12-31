Охлобыстин назвал Асмус «дурочкой» за съемки в фильме «Текст»

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст», заявив, что шумиха вокруг нее могла быть вызвана создателями ленты.

«Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм «никакой». Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», – передает РИА «Новости» слова Охлобыстина.

Он добавил, что не будет смотреть кинокартину, чтобы «не разочаровываться». При этом Охлобыстин отметил, что Асмус входит в его «ближний круг общения», поэтому он готов защищать ее в любых ситуациях.

«Она (Кристина Асмус, – прим. ВЗГЛЯД) дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», – рассказал актер.

Напомним, в ноябре продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст», заявила, что в российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.