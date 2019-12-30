Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в Варшаве Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой республики переиграть ситуацию в свою пользу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, вызов российского посла является «дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», – рассказала Захарова.

Она напомнила, что Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

Российский посол в Варшаве был вызван в польский МИД после того, как президент Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Глава государства назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». После встречи Андреев заявил, что у России и Польши слишком разное видение общей истории.