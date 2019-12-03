Названы сроки запуска «седьмой свободы воздуха» в Пулково

В петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года сроком на пять лет вводится седьмая степень «свободы воздуха», что позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

«Подготовлен перечень из 30 стран, для которых возможно ведение седьмой степени свободы воздушного пространства в аэропорту «Пулково» в тестовом режиме сроком на пять лет, начиная с января 2020 года», – сообщил он ТАСС.

Ранее лоукостеры из Ирландии, Великобритании, Венгрии подали заявки на полеты из «Пулково». По данным источников, режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с большими ограничениями.