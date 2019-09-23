Европейские лоукостеры подали заявки на полеты из «Пулково»

Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, WizzAir из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из питерского аэропорта «Пулково».

«Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, WizzAir из Венгрии подали заявки», – сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы ООО «Воздушные ворота северной столицы». Деталей он не раскрыл.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поддержал идею о режиме «открытого неба» в «Пулково». Это позволит перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» закрывает международные рейсы из аэропорта Пулково.