Режим открытого неба в Петербурге собрались вводить с ограничениями

Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с большими ограничениями, пишут российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Российские авиакомпании предлагают ограничить для иностранных конкурентов полеты из Петербурга на расстояние не далее 200 километров.

Режим открытого неба, который Кабмин планирует установить для Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой, пишут «Ведомости».

Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями, и летать в Россию авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Издание отмечает, что это считается главной причиной, по которой на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, концессионер аэропорта Пулково) просит правительство установить режим открытого неба в Санкт-Петербурге для 33 стран Европы. По расчетам концессионера, это даст «Пулково» дополнительно 5,9 млн пассажиров к 2025 году (в 2018 году аэропорт принял 18,1 млн человек). В ВВСС сообщили, что в случае установления открытого неба полеты в Петербург готовы начать Ryanair, EasyJet и Wizz Air.

Минтранс поддерживает введение открытого неба с ограничением в 200 километров, сообщает источник издания.

Эксперты, мнение которых приводят «Ведомости», говорят, что такие ограничения серьезно снизили бы возможности для лоукостеров. Как отметила аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова, даже с ограничениями проект был бы интересен для Wizz Air, «которая очень хорошо работает в Восточной Европе». По ее словам, введение в Санкт-Петербурге открытого неба без ограничений всерьез ударило бы по «России» и «Аэрофлоту».

В российских авиакомпаниях заявили изданию, что европейские лоукостеры выдавили бы отечественных перевозчиков из Петербурга. А международные перевозки в целом для российских авиакомпаний прибыльны, тогда как внутрироссийские – убыточны, добавил представитель одной из авиакомпаний.

В сентябре лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, WizzAir из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из питерского аэропорта Пулково.