Анонсированы совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая

Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря, сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

«Совместные военные учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря», – сказал Ханзади, передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию ИРИБ.

Командующий ВМС отметил, что маневры «будут называться «Пояс морской безопасности».

Ранее, в начале прошлой недели, на юге Африки начались первые в истории совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР.

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