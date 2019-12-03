Lockheed Martin заключила контракт на создание гиперзвуковой ракеты для США

Компания Lockheed Martin заключила контракт на создание новой гиперзвуковой ракеты для американских ВВС, сумма контракта составила 988,8 млн долларов, сообщает Пентагон.

Созданием ракеты будут заниматься в калифорнийском штате Орландо. Работы планируется завершить к 31 декабря 2022 года, передает РИА «Новости».

«Компания Lockheed Martin получила 988 832 126 долларов в рамках изменения договорных условий присужденного ранее контракта на «Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе» (ARRW)», – уточнили в Пентагоне.

Компании предстоит спроектировать конструкцию, провести испытания и подготовить изделие к серийному производству.

В июне ВВС США провели первые успешные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW). Ракету установили на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

В ноябре глава командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие у США появится к 2022 году.