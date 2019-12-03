Минздрав рассказал о востребованности российских услуг на мировом рынке

Российская медицина является востребованной на международном уровне, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Сергей Муравьев.

«Российская медицина в целом востребована на международной арене, помимо того, что в политическом плане мы являемся лидером в глобальном направлении здравоохранения, таком, как борьба с неинфекционными заболеваниями, туберкулезом. Эти наши политические тренды, наша работа на глобальном здравоохранении как раз является тем рычагом, который позволяет привлечь достаточное количество иностранных пациентов, мы надеемся, этот рост будет увеличиваться», – передает ТАСС слова Муравьева на пленарном заседании национального конгресса по экспорту медуслуг.

По его словам, проект по экспорту медуслуг реализуется в течение одного года. Целевым показателем на 2019 год ставилось привлечение 564 тыс. иностранных пациентов, что в денежном эквиваленте равнялось бы 470 млн долларов.

«За первую половину 2019 года нам удалось привлечь около 530 тыс. иностранных пациентов, в целом они получили медицинские услуги в медицинских организациях различного профиля. Объем составил 230 млн долларов, поэтому мы близки к тем контрольным цифрам», – добавил он.

Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно писала, что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла России еще больше денег?

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