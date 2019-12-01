Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег?

Если исходить из официальной информации, то количество иностранцев, получающих медицинские услуги в России, растет очень быстро. На недавно открывшемся портале «Медицинский туризм в России» приведена такая статистика: в 2017 году в нашей стране было «пролечено» 120 тысяч иностранцев, а в 2018 году их количество выросло уже до 300 тысяч. За шесть месяцев нынешнего года, по данным Минздрава РФ, медицинскими услугами на территории России воспользовались уже порядка 530 тысяч иностранных пациентов.

Развитие медицинского и оздоровительного въездного туризма было заявлено одним из основных приоритетов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Согласно опубликованному правительством РФ в феврале паспорту этого проекта, к 2024 году предполагается увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее, чем вчетверо, к показателю 2017 года – с 250 миллионов до одного миллиарда долларов.

Все основания для успеха в этой сфере, по оценке экспертов, у России есть.

По словам генерального директора сочинского санатория «Знание» Дмитрия Богданова, Россия может конкурировать как минимум в трех направлениях медицинского туризма. Во-первых, в России это высокотехнологичные направления медицины – например, нейрохирургия и онкология. «Новые медицинские центры по этим направлениям, построенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, потребовали огромных вложений и однозначно могут быть конкурентоспособны на мировом рынке, стоя на одном уровне с клиниками Германии, США и Японии», – считает Богданов.

Второй выделяемый экспертом перспективный сегмент – это относительно простые услуги, такие как стоматология, востребованная широким кругом иностранных туристов в России, в том числе из европейских стран типа Польши и Финляндии. Эти услуги хорошо сочетаются с обычным туризмом и могут быть востребованы теми, кто приехал в Россию с экскурсионным визитом.

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Наконец, третья сфера, где России есть что предложить на мировом рынке – это санатории. На данный момент их основная зарубежная аудитория – это гости из стран бывшего СССР, и речь идет не о единичных случаях, а о хорошо сформированном турпотоке. По данным правительства Ставропольского края, в прошлом году Кавказские Минеральные Воды посетили 70 тысяч иностранных туристов, включая около 15 человек из Германии, Турции, Греции, Китая, Израиля. Из стран СНГ особым спросом санатории Кавминвод пользуются в Казахстане и Азербайджане, причем не только у туристов, но и у инвесторов. Еще в 2016 году в Ессентуках был открыт новый санаторий с участием азербайджанского капитала (более 1,5 млрд рублей прямых инвестиций), после чего азербайджанцы взялись за аналогичный проект в Железноводске.

«По всем трем сегментам есть колоссальные возможности для роста. Общаясь с иностранцами, я понимаю, что у них высокое мнение о российских врачах – даже у тех, кто не является нашим бывшим соотечественником. В зарубежных клиниках работает много выходцев из России, и это формирует их репутацию в мире, сопоставимую с репутацией наших программистов. При этом цены на медицинские услуги в России по мировым меркам остаются невысокими», – говорит Дмитрий Богданов.

Продукт без изюминки

Одной из главных задач развития въездного медицинского туризма в России является повышение доли пациентов из дальнего зарубежья – рост в этом сегменте турпотока будет лучшим свидетельством полноценной конкурентоспособности на мировом уровне. Пока этот процесс находится только на начальной стадии. Как сообщил недавно заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, около 60% от всех иностранных граждан, приезжающих на лечение в Россию, приходится на жителей стран Центральной Азии, а еще 37% – граждане европейских государств, включая Белоруссию.

Для того, чтобы все больше граждан из дальнего зарубежья приезжали лечиться в Россию, нам необходимо прежде всего сформировать в этом сегменте уникальный продукт, считает эксперт Российского экспортного центра, специалист по международному маркетингу туризма Наталия Белякова. В целом, по ее мнению, потенциал рынка большой, но нужно учитывать, что мы выходим на него достаточно поздно, а в дальнем зарубежье рынки медицинского туризма во многом распределены между странами, которые специализируются на отдельных видах услуг.

В качестве примера Белякова приводит Италию. Из этой страны ежегодно выезжают лечиться за границей примерно 300 тысяч человек, но в основном они отправляются в Хорватию, которая находится рядом и очень долго вкладывалась в развитие этого сегмента (плюс почти отсутствует языковой барьер, а стоимость услуг по итальянским меркам невелика). Кроме того, на мировом рынке медицинского туризма есть исторически сложившиеся специализации стран. Предполагается, что если страна, предоставляющая медицинские услуги, находится не «через дорогу», как в случае с Италией и Хорватией, то турист должен отправляться туда за какими-то уникальными операциями или сервисами.

Например, Израиль специализируется на репродуктивной медицине и лечении онкологических заболеваний, Германия – на сердечно-сосудистой хирургии, Турция – на пересадке волос, и во всех этих странах есть мощные агентства по продвижению медицинских услуг, дотируемые государством. В России, констатирует Наталия Белякова, такого института нет, как нет и четко сформулированной и разделяемой всеми регионами позиции в отношении того, что считать нашим уникальным предложением на международном рынке медицинских туруслуг.

«Медицинский туризм стоит на том, что ради решения конкретной проблемы со здоровьем человек готов отправиться за тридевять земель, понимая, что это можно сделать только там.

Если же предлагать услуги наподобие стоматологии, то нужно понимать, что скорее всего это уже предлагают страны «в шаговой доступности». Если мы ориентируемся на бывших соотечественников из стран СНГ, мы, конечно, можем продолжать рассказывать, что в наших санаториях лечат все – и до определенного момента мифологизированная уже память о «советской медицине» будет продавать. Но аудиторию из дальнего зарубежья мы без целевого позиционирования не привлечем в принципе. Скажем, в России есть конкурентные экспортные предложения на рынке велнесс-услуг, но требуется исследовать их конкурентоспособность в качестве самостоятельного турпродукта. Пантовые ванны или кумысотерапия – прекрасная аттракция «на маршруте», но полетит ли ради этого европеец через всю страну, не имея представления о реальных лечебных свойствах этих процедур?».

Нюансы, решающие все

Одной из важнейших задач, которую необходимо решить для увеличения экспорта медицинских услуг, является их грамотное продвижение, убежден вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Вадим Прасов.

«Я абсолютно уверен, что большинство иностранных граждан, особенно в дальнем зарубежье, понятия не имеют о том, что они могут получить медицинские услуги в России, – считает он. – А к этому еще и добавляется отсутствие знаний о территориях, где эти услуги оказываются, например, Краснодарский или Ставропольский края. Сложно сказать, каким образом Минздрав подсчитывает иностранцев, которые пользуются медицинскими услугами на территории России, но можно предположить, что доля граждан не из СНГ в этой массе минимальна. Поэтому необходимо прежде всего определить, какая структура будет заниматься продвижением российских медуслуг за рубежом. Российский экспортный центр и так занимается большим количеством отраслей. В сферу ответственности Ростуризма входит туризм в классическом смысле, при этом санатории чаще всего подчинены Минздраву, который, скорее всего, раньше не занимался продвижением их услуг за рубежом и вряд ли имеет необходимые для этого компетенции».

По мнению Дмитрия Богданова, Россия толком даже не начинала продвигать свои медицинские возможности за рубежом. Несмотря на то, что эти приоритеты обозначены государством, толковых специалистов, имеющих опыт в таких проектах, почти нет. Хотя грамотная работа с потенциальными зарубежными пациентами российских клиник и санаториев может принести быстрые и неожиданные результаты.

«Когда граждане Израиля приезжают в Сочи и узнают, что здесь есть прилично оснащенные санатории с дорогим оборудованием, они очень удивляются, почему об этом никто не знает за пределами России.

Израиль в этом смысле очень перспективное направление продвижения наших медицинских услуг: там далеко не у всех есть дорогие медицинские страховки, стоимость жизни там очень высокая, поэтому граждане Израиля с удовольствием ездят отдыхать и лечиться в санатории Белоруссии и Прибалтики», – приводит Богданов пример перспективного рынка.

Новый цикл роста в сегменте медицинского туризма (равно как и въездного туризма в целом) ожидается после того, как на всей территории России будет внедрен механизм электронной визы. Он позволит иностранцам въезжать в нашу страну без чрезмерных формальностей. На данный момент, отмечает Наталия Белякова, для желающих лечиться в России существует специальная виза, но на практике больных чаще всего кто-то сопровождает, а это значит, необходимо делать еще одну визу и оформлять пребывание сопровождающих лиц. С этим сейчас есть проблемы, не говоря уже о неготовности большинства медицинских учреждений работать с иностранцами ни в части сервиса, ни в плане языкового барьера.

К этому добавляется ряд других проблем. «Наши медицинские учреждения не слишком готовы для приема стабильного потока иностранцев – если, конечно, речь не идет о «штучном» приеме нескольких пациентов в год. Есть и правовые нестыковки. Известны случаи, когда попытки наладить лечение иностранцев заканчивались претензиями со стороны контролирующих органов к государственным учреждениям здравоохранения – например, когда они работают через агентов или самостоятельно устанавливают цены на услуги. Иными словами, рынок пока находится в самом начале пути», – констатирует Богданов.

Наконец, желающим лечиться в России должна быть обеспечена комфортабельная логистика. До Москвы или Петербурга тем же европейцам долететь проблем не составит, но дорога в Сочи или Кавминводы может оказаться более сложной. Количество прямых авиарейсов из Европы в наши курортные регионы минимально, хотя именно наличие прямых перелетов помогло бы продвижению российских медицинских услуг за рубежом, напоминает Вадим Прасов: «У той аудитории, которая отправляется на отдых с лечением, идея лететь с пересадками вряд ли вызовет энтузиазм, особенно у пожилых людей. Хотя тем же курортам Краснодарского края есть что предложить этой группе туристов. Если они смогут сформировать конкурентное по цене и сервису предложение, то при должном продвижении этого продукта определенный шанс в медицинском туризме существует».

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