Автобус с 50 пассажирами перевернулся в Казахстане

На автодороге в южной части Казахстана перевернулся автобус с 50 пассажирами, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов

По данным правоохранительных органов, автопроисшествие произошло в 85 км от города Кызылорда, передает ТАСС.

«3 декабря в 05.25 (02.25 мск) на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров. Количество пострадавших устанавливается», – сообщил Нурахметов.

Позднее он уточнил, что «на месте происшествия обнаружено четверо погибших», из перевернувшегося транспортного средства извлечены 15 пострадавших. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

По поступающей информации, автобус перевернулся на крышу.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.