ВМС США усилили активность у берегов Чукотки

США усилили оперативные мероприятия своих Военно-морских сил в районе Чукотки. Штаты наращивают состав группировок и проводят различные учения, в том числе десантирование, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

«Чукотское операционное направление, поскольку ВМС США проводят свои оперативные мероприятия на данном направлении», – сказал Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», отвечая на вопрос, что сейчас особенно волнует ОКВС.

Он уточнил, что ВС США раньше уже проявляли активность, однако это была повседневная оперативная боевая подготовка. «Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта», – пояснил начальник штаба ОКВС.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил о 40 крупных антироссийских учениях НАТО в год.

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