Овечкин решил не участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд. В минувшем году россиянин также отказался от участия в мероприятии, говорится в сообщении на сайте НХЛ.

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня (как за капитана). Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, это тяжело - быть капитаном и пропустить Матч звезд НХЛ, но я должен сделать то, что лучше для меня и для моей команды», – сказал спортсмен.

По регламенту, 34-летний форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд.

В нынешнем сезоне Овечкин идет на четвертом месте в списке лучших снайперов лиги с 23 голами, всего в 38 встречах регулярного чемпионата он набрал 36 очков (23 шайбы + 13 результативных передач).

«Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я здоров, и я принял это решение, потому что я должен быть в хорошей форме, должен быть хорош в плей-офф», – добавил Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ-2020 состоится 25 января в Сент-Луисе. За 15 сезонов в НХЛ Овечкин семь раз участвовал в Матче всех звезд, из действующих игроков больше сыграл только форвард «Чикаго» Патрик Кейн – восемь.

Ранее Овечкин был включен в список самых успешных спортсменов России 2019 года.