В США назвали условия для снятия санкций с подрядчиков «Северного потока – 2»

Госдепартамент США заявил, что компании-подрядчики, занимающиеся строительством «Северного потока – 2», смогут избежать американских санкций.

«Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные с ним («Северным потоком – 2» – прим. ВЗГЛЯД) стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности. Связанные (с проектом) стороны должны завершить сворачивание в течение 30 дней (после принятия закона)», – сообщил Госдепартамент, передает РИА «Новости».

В сообщении идет речь про закон об оборонном бюджете, который 20 декабря подписал президент США Дональд Трамп.

В течение 60 дней госсекретарь США подготовит отчет Конгрессу США, где будет указано, кто нарушает закон.

«Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран – получателей энергоносителей. Например, было подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям 8 млрд долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками», – отметили в Госдепартаменте.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», уже объявила о приостановке строительства.

По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.

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