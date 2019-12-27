Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету

В Китае с центра космических запусках Вэньчан в пятницу стартовала крупнейшая ракета-носитель «Чанчжэн-5», которую планируется использовать в китайской лунно-марсианской программе.

Запуск начался в 20.46 по местному времени (15.46 мск), ракета несет на себе спутник «Шицзянь-20», который будет работать на геостационарной орбите, передает ТАСС.

Аппарат «полностью удовлетворит потребности развития современной сферы телекоммуникаций на ближайшие 5-15 лет», считают китайские эксперты.

Запуск стал 323-м по счету для ракет «Чанчжен» и третьим для «Чанчжен-5».

В декабре Эфиопия при помощи Китая запустила в космос свой первый спутник ETRSS-1. Запуск спутника дистанционного зондирования был произведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР.