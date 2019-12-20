Эфиопия запустила в космос первый спутник

Эфиопия при помощи Китая запустила в космос свой первый спутник ETRSS-1.

«Этот проект станет основой для нашего исторического путешествия к процветанию», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа слова заместителя премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнена.

Многочисленные официальные лица и простые граждане собрались в пятницу в горной космической обсерватории Энтото в предместье Аддис-Абебы, чтобы наблюдать в прямом эфире запуск первого эфиопского спутника с космодрома в КНР.

Запуск спутника дистанционного зондирования был произведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР в 11.22 по местному времени (06.22 мск). ETRSS-1 был одним из девяти спутников, находившимся на «Чанчжэн-4B».



ETRSS-1 предназначен в первую очередь для мониторинга развития инфраструктуры, состояния сельскохозяйственных и лесных ресурсов, а также составления более точных прогнозов погоды. Аппарат стоит 7 млн долларов, 6 млн из которых заплатил Китай.

Напомним, в октябре 2013 года власти Эфиопии открыли самую крупную в Восточной Африке обсерваторию, расположенную в горах Энтото на высоте 3200 м над уровнем моря, что стало первым шагом к осуществлению национальной космической программы этой страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД