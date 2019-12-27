МВД Казахстана уточнило число погибших при крушении самолета

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.

Нурахметов заявил, что «в результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49», передает РИА «Новости».

Он добавил, что это данные министерства здравоохранения республики. Личности погибших установлены. Известно, что погиб командир экипажа.

Сообщается также, что на борту самолета находились5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана, передает ТАСС.

При этом иностранцы, находившиеся на борту, выжили.

В различные медицинские учреждения Алма-Аты госпитализировано 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Один из пассажиров, предприниматель Аслан Назаралиев, рассказал, что выжившие помогали раненным выбираться из лайнера.

«Там было темно очень, 7.00 утра, мы начали светить фонариками сотовых телефонов и помогать пострадавшим. Были уже погибшие, было явно видно, были сильно раненые. Мы начали их отводить подальше от самолета, потому что был риск, что он может загореться», - рассказал он.

Назаралиев отметил, что он не пострадал.

«Многие, кто сильно не пострадал, с 15 ряда, хвостовые, они все были целы, и всем нам сказали, что можно уходить, записали наши имена и фамилии и отпускали. А пострадавшим помогали. Помощь пришла минут за 15-20», – рассказал он.

По его мнению, погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14 ряда, от 15 ряда и дальше в хвосте люди не пострадали или получили легкие травмы.

Напомним, в пятницу самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевший в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан, рухнул в районе жилого сектора.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

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