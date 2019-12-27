Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон занял первую строчку рейтинга десяти самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.

По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 млрд долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 млрд долларов, пишет Forbes.

На втором месте оказался владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Прирост его состояния за десятилетие составил 20,8 млрд, состояние увеличилось до 22,7 млрд долларов на конец 2019 года. Тройку лидеров замыкает один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого к концу текущего года составило 23,8 млрд долларов, за 10 лет увеличившись на 13,5 млрд долларов.

Президент Лукойла Вагит Алекперов оказался на четвертом месте рейтинга. Состояние Алекперова выросло на 13,2 млрд – до 23,8 млрд долларов на конец 2019 года. На пятом месте – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов – прирост за 10 лет составил 10,3 млрд долларов. Forbes оценил его состояние в 20,2 млрд долларов к концу 2019 года.

Также в рейтинг вошли бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (прирост за десятилетие составил 10,2 млрд долларов, состояние к концу 2019 года оценивается в 14,6 млрд), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (состояние выросло на 5,5 млрд – до 11,9 млрд долларов к концу 2019 года). Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов за 10 лет увеличил состояние на 5,3 млрд – до 12,5 млрд долларов к концу 2019 года.

Состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина за 10 лет увеличилось на 5 млрд долларов – до 20,8 млрд по состоянию на 24 декабря. На последнем месте рейтинга оказался гендиректор УГМК Андрей Козицын, состояние которого за 10 лет выросло на 4,6 млрд долларов, составив 5,8 млрд к концу 2019 года.

По оценке Forbes, участники списка за указанный период смогли увеличить свои состояния на 111 млрд долларов. Этот показатель лишь немного меньше активов, имеющихся в распоряжении богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса.

В четверг Forbes составил рейтинг самых удачливых миллиардеров России в 2019 году, исходя из показателей по годовому приросту состояния. Первое место в нем занял один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин.