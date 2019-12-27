Нефть подорожала на оптимизме вокруг экономики США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на усилении оптимизма вокруг экономики США, которые являются одним из крупнейших в мире потребителей «черного золота».

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,15% – до 68,02 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,26% – до 61,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как пишет Reuters, участники торгов обратили внимание на исследование Mastercard. Данный доклад показал, что онлайн-продажи в праздничный период в США (с Дня Благодарения до Рождества) выросли на 18,8% по сравнению с показателем годичной давности и достигли рекордно высокого показателя. При этом общие розничные продажи в стране в данный период, за исключением автомобилей, выросли на 3,4%.

Эти данные помогли укрепить оптимизм относительно перспектив крупнейшей мировой экономики.