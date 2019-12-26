РПЦ канонизировала жертву приморских партизан

В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включили имя иерея Павла Лазарева, решение было принято в ходе заседания Синода РПЦ, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Важной темой заседания (Синода РПЦ, – прим. ВЗГЛЯД) стало включение имени иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской», – сообщил председатель отдела Владимир Легойда по итогам заседания Синода, передает РИА «Новости».

Павел Лазарев был рукоположен архиепископом Владивостокским и Камчатским Евсевием (Никольским) в сан диакона в 1912 году, в сан священника – в 1915 году. В 1918 году Лазарев служил штатным священником Свято-Троицкой церкви села Антоновка Приморской области.

Священника расстреляли «красные партизаны» в Пятидесятницу 1919 года, перед этим они требовали его отречься от веры и объявить народу, что он обманывал их. Однако Лазарев отказался, за что и был убит, говорится на сайте РПЦ.

Синод постановил «память священномученика Павла Лазарева совершать 20 мая / 2 июня в день его мученической кончины. Честные останки священномученика Павла Лазарева, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора».

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – список святых, пострадавших за веру в годы послереволюционных гонений на Церковь.

Ранее сообщалось, что РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.