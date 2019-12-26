Rambler подал в суд на «Матч ТВ»

Компания Rambler Group подала в Московский городской суд иск к «Матч ТВ» с требованием перестать распространять ее контент.

«Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента – отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена», – заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

10 декабря Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций Английской футбольной премьер-лиги на сайте «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав.

Ранее Rambler Group подавала в суд на Twitch, но позже отозвала иск, поскольку компании решили спор в досудебном порядке.