Twitch заявил об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации

Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch по делу о нелегальном распространении Английской футбольной премьер-лиги, сообщили в Twitch.

Утверждается, что компенсаций или финансового возмещения компания выплачивать «Рамблеру» не будет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций чемпионата Англии по футболу. Российская компания собиралась взыскать с Twitch рекордные 180 млрд рублей, а также заблокировать крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch в России.

Также глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщал о намерении компании подать иск против «Матч ТВ».