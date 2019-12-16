Rambler потребовал с Twitch 180 млрд рублей за пиратский футбол

Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций и взыскать рекордные 180 млрд рублей с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch за 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги по футболу, которыми владеет в России, сообщают СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», Мосгорсуд 20 декабря рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive.

«В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», – заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание компенсации в размере 180,345 млрд рублей.

Как сообщила изданию представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева, на этапе подачи иска в августе холдинг требовал только блокировки, затем было заявлено требование о компенсации на сумму около 147 млн рублей, а требование 180 млрд рублей было предъявлено на заседании 29 ноября.

В Rambler подтвердили, что «сумма требований существенная», отметив, что итоговую компенсацию определит суд, «исходя из фактически установленных обстоятельств».

Представитель Twitch настаивает, что требования несправедливы, сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав».

В августе председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин заявил, что законопроект об оперативной блокировке пиратского контента может быть рассмотрен до конца сентября.