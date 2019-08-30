Законопроект об удалении пиратских ссылок могут рассмотреть до конца сентября

Законопроект об оперативной блокировке пиратского контента может быть рассмотрен до конца сентября, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин.

Законопроектом, который разрабатывается Роскомнадзором совместно с представителями индустрии и бизнеса, предлагается обязать работающие в России поисковые системы в течение шести часов удалять ссылки на страницы с пиратским контентом, внесенные в реестр незаконных данных, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Как сообщил Левин, комитет внимательно изучит предложения. На их основе, по его словам, будет подготовлен законопроект, который предполагается внести на рассмотрение парламентариев уже до конца сентября.

«Предлагаемые изменения сохраняют для правообладателей возможность напрямую обращаться к операторам поисковых систем, но в то же время расширяются возможности уполномоченных организаций, действующих от лица правообладателей. Ожидается ,что это позволит более эффективно противостоять интернет-пиратству», – подчеркнул парламентарий, добавив, что, по оценкам экспертов, в настоящее время сайты, размещающие нелегальный контент, получают основной трафик через поисковые запросы.

Левин отметил, что предложения базируются на практике исполнения антипиратского Меморандума, подписанного крупнейшими отечественными интернет-компаниями и правообладателями, действие которого было продлено по итогам совещания сторон, прошедшего в четверг в ситуационном центре Роскомнадзора.

1 ноября прошлого года ведущие медиахолдинги страны «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.