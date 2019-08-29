Поисковиков решили ограничить во времени удаления пиратских ссылок

Крупнейшие российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и интернет-компании при участии Роскомнадзора предлагают ограничить шестью часами время для поисковых систем на удаление пиратских ссылок, пишут СМИ.

По информации «Ведомостей», соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об информации».

«Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется», – сообщает издание.

Газета добавляет, что в разработке поправок принимали участие представители «Яндекса» и Mail.ru Group.

1 ноября прошлого года ведущие медиахолдинги страны «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.