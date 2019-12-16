Rambler захотел засудить «Матч ТВ»

Глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил, что компания намерена подать иск против «Матч ТВ».

В Rambler подчеркнули, что являются «обладателями исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов».

Компания обвиняет «Матч ТВ» в «незаконном распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей» с августа по ноябрь, передает ТАСС.

В понедельник Мосгорсуд согласился с требованием Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на «Матч ТВ». Как сообщил Гершкович, это позволит подать иск о «прекращении распространения незаконного контента».