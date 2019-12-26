Диетолог рассказала о пользе майонеза

Разумное потребление майонеза не причинит вреда организму и может оказаться даже полезным, рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

В интервью радио Sputnik Бурляева сообщила, что растительное масло, входящее в состав соуса, позволяет поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином. К тому же в майонезе содержится витамин Е – отличный антиоксидант.

«При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови», – объяснила она.

«В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос», – сказала диетолог, отметив, что этот витамин, являясь мощным антиоксидантом, защищает наши клетки от старения, от негативного воздействия окружающей среды.

При этом домашний майонез отличается от промышленного только вкусовыми ощущениями. По мнению Екатерины Бурляевой, разница между ними небольшая, ингредиенты одинаковые, а витаминов в промышленном продукте даже больше.

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