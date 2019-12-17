Диетолог предупредил о главных ошибках во время новогоднего застолья

Во время новогодней ночи лучше сосредоточиться на легких овощных закусках и красном сухом вине, а также больше двигаться, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

Ранее диетологи составили рейтинг самых вредных продуктов новогоднего застолья, первое место досталось традиционной заправке салата оливье – майонезу. Также в число лидеров попали шампанское, жирное мясо и соленья.

«По большей части весь Новый год – одна сплошная ошибка. Избыток алкоголя, излишне жирные, острые, сладкие блюда, соленья – все это способствует развитию многочисленных проблем со здоровьем», – отмечает Гинзбург.

Люди также начинают выпивать на голодный желудок, не дожидаясь курантов, закусывают алкоголь вместо того, чтобы запивать, а на утро страдают от алкогольной интоксикации, замечает диетолог.

«На новогоднем столе лучше всего обойтись легкими овощными нарезками, фруктами, сыром и закусками с нежирной рыбой или мясом. В качестве напитка лучше всего выбрать красное сухое вино и фруктовые соки. Вино рекомендую запивать чистой минеральной водой без газа», – советует Гинзбург.

Для больших любителей выпить в новогоднюю ночь диетолог рекомендует медленно потягивать алкогольный напиток, и ни в коем случае не делать этого на голодный желудок. Также стоит выбирать негазированные напитки с наименьшим градусом, а также не смешивать их с газированными. Для того, чтобы улучшить всасывание алкоголя, в качестве закуски стоит выбирать мясо, хлеб, салаты, заправленные маслом.

Диетолог отмечает, что в новогоднюю ночь стоит больше двигаться, а главное помнить, что «никакой аспирин не поможет утром лучше, чем ты сам». Поэтому изначально стоит внимательно относиться к своему организму и не допускать избытка жира или алкоголя во время новогоднего застолья.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать набора веса во время новогодних праздников. Также она отметила, что людям с высоким гликемическим индексом, лишним весом и повышенным давлением стоит категорически отказаться от салата «селедка под шубой».