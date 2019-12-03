Диетолог сказала, кому нельзя селедку под шубой

В новогоднюю ночь лучше отказаться от селедки под шубой людям с высоким гликемическим индексом, лишним весом и повышенным давлением, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в вареном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости, – рассказала эксперт «Вечерней Москве».

Диетолог подчеркнула, что тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, есть селедку под шубой опасно также из-за наличия в блюде майонеза.

«Получается, что углеводы открывают жировые клетки и начинается их активное отложение в организме», – отметила она.

Не очень полезным диетолог назвала также основной компонент блюда – сельдь. «Эта рыба соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление. Рекомендую избегать этот продукт как в самом салате, так и в чистом его виде тем, у кого гипертония», – пояснила Соломатина.

От селедки под шубой лучше отказаться людям, которым противопоказаны холестериносодержащие продукты, страдающим от атеросклероза, а также имеющим лишний вес, повышенное давление и непереносимость глюкозы.

В качестве альтернативы диетолог порекомендовала приготовить овощной салат, приправленный растительным маслом вместо майонеза.

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