Диетолог сказала, как не набрать вес на новогодних праздниках

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1 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией – всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              Диетолог сказала, как не набрать вес на новогодних праздниках

              1 декабря 2019, 21:51

              Текст: Ольга Никитина

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              Диетолог Елена Соломатина объяснила, от чего можно набрать вес во время новогодних праздников, и посоветовала полезные аналоги, которыми можно заменить традиционные праздничные угощения.

              В комментарии «Вечерней Москве» Соломатина отметила, что весь вред праздничного ужина заключается в том, что он состоит из многокомпонентных блюд, при этом жирных, соленых, сладких. Многие за праздничным столом едят полноценные порции сразу нескольких блюд, что затрудняет пищеварительный процесс.

              Соломатина посоветовала заменить вредные ингредиенты в любимых блюдах на более полезные. Так, в салат «Оливье» можно положить больше яичного белка и меньше желтка, картофель заменить топинамбуром, а колбасу – куриной грудкой.

              Майонез специалист рекомендует готовить самостоятельно: из нежирного йогурта, сметаны, уксуса, горчицы, лимонного сока, перца и пряностей.

              Стоит уделить больше внимания легким овощным салатам и фруктовым закускам, а холодец и студень можно заменить заливной рыбой. «В студне больше мяса, а в холодце – желе. Но оба блюда одинаково калорийны», – пояснила диетолог.

              В мясе «по-французски» следует обойтись без свинины, вместо нее подойдут пропитанные горчицей кролик или индейка. По ее словам, это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья.

              Лишним весом грозит любовь к десертам, напомнила специалист. При этом она считает, что отказываться от сладостей в праздники не обязательно, но лучше воздержаться от кремовых тортов, отдав предпочтение йогуртовым. Она также одобрила для праздничного меню мороженое, сорбеты и фруктовые салаты.

              Ранее диетологи рассказали об опасности красной икры.

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