Диетолог сказала, как не набрать вес на новогодних праздниках

Диетолог Елена Соломатина объяснила, от чего можно набрать вес во время новогодних праздников, и посоветовала полезные аналоги, которыми можно заменить традиционные праздничные угощения.

В комментарии «Вечерней Москве» Соломатина отметила, что весь вред праздничного ужина заключается в том, что он состоит из многокомпонентных блюд, при этом жирных, соленых, сладких. Многие за праздничным столом едят полноценные порции сразу нескольких блюд, что затрудняет пищеварительный процесс.

Соломатина посоветовала заменить вредные ингредиенты в любимых блюдах на более полезные. Так, в салат «Оливье» можно положить больше яичного белка и меньше желтка, картофель заменить топинамбуром, а колбасу – куриной грудкой.

Майонез специалист рекомендует готовить самостоятельно: из нежирного йогурта, сметаны, уксуса, горчицы, лимонного сока, перца и пряностей.

Стоит уделить больше внимания легким овощным салатам и фруктовым закускам, а холодец и студень можно заменить заливной рыбой. «В студне больше мяса, а в холодце – желе. Но оба блюда одинаково калорийны», – пояснила диетолог.

В мясе «по-французски» следует обойтись без свинины, вместо нее подойдут пропитанные горчицей кролик или индейка. По ее словам, это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья.

Лишним весом грозит любовь к десертам, напомнила специалист. При этом она считает, что отказываться от сладостей в праздники не обязательно, но лучше воздержаться от кремовых тортов, отдав предпочтение йогуртовым. Она также одобрила для праздничного меню мороженое, сорбеты и фруктовые салаты.

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