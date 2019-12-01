Диетолог рассказала об опасности красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если есть ее в больших количествах, сообщила диетолог Елена Соломатина.

«Красная икра – очень концентрированный продукт. В ней много витаминов, в том числе витаминов А, Е и D. Этот один из самых витаминизированных продуктов нужно есть в небольшом количестве», – передает ее слова РБК.

Она отметила, что жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме, вызывая передозировку – их не удастся вывести из организма, как растворимые витамины С или B.

«Ложками икру есть не стоит», – предупредила врач.

Также она заметила, что раньше в красную икру добавляли уротропин, который сейчас запрещен. Но он остается в «браконьерской» икре или икре в пластмассовых баночках, в связи с чем покупать икру лучше у известных производителей.

«Как правило, черная икра бывает просто менее соленой. Витамины и макроэлементы похожи на те, которые содержатся в красной икре. Все то, что относится к красной икре, относится и к черной [в том числе и добавление уротропина]», – добавила она.

В декабре 2018 года в Роскачестве завершили исследование красной икры лососевых и обнаружили подмену вида рыбы в продуктах пяти брендов.