Американец поздравил сограждан с Рождеством украденными из банка деньгами

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) и разбросал их на улице со словами «счастливого Рождества!», сообщили СМИ.

Как пишет издание Hill, инцидент произошел в понедельник вечером. Очевидец рассказал, что разбросав деньги, 65-летний Дэвид Оливер отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться полицейских, передает РИА «Новости».

В полиции города заявили, что Оливер не сопротивлялся при задержании, оружия при нем не нашли. Очевидцы сообщили также, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку.

Точная сумма похищенного не называется, но сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже в результате инцидента «тысяч долларов».