В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.

Основными поставщиками в указанный период были Катар и Россия, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Украина стала основным маршрутом поставок газа из России в третьем квартале, на нее пришлось 43% от общего объема, что на 3% ниже, чем в прошлом году.

В отчете отмечается, что Россия становится все более и более важным игроком в сфере импорта ЕС сжиженного газа.

Также в Еврокомиссии уточнили, что импорт газа в целом в третьем квартале 2019 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские поставки СПГ в Европу превзошли американские.

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Ранее неоднократно отмечалось, что в реальности сопротивление США газовым проектам России в Европе связано с желанием нарастить поставки американского СПГ в ЕС.

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