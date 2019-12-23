ОНФ передал Кобзеву списки жалоб жителей подтопленных районов Иркутской области

В понедельник прошла встреча замглавы исполкома ОНФ, члена центрального штаба ОНФ Игоря Кастюкевича и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Целью встречи была передача полных списков обращений и проблем жителей подтопленных территорий, которые выявил ОНФ в результате проведения мониторинга и оказания юридической помощи гражданам с октября по декабрь, сообщается на сайте ОНФ.

«Мы передаем вам все наработанные материалы, которые включают вопросы состояния некоторых социальных объектов в Нижнеудинском и Тулунском районах, а также в городах Нижнеудинске и Тулуне. Но основное – конечно, обращения и просьбы жителей. Общая сводная база данных включает 615 человек. И отдельный список – это те жители (221 человек), которые на начало декабря не получили первоначальную единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Мы искренне надеемся, что вы поможете каждому из них», – сказал Кастюкевич.

В свою очередь Кобзев выразил ему слова благодарности: «Вы часто находитесь здесь, встречаетесь с людьми, которые пострадали. Мы сформировали свою группу правительства, она координирует работу муниципальных служб. К сожалению, не все так правильно, как хотелось бы. Скорость реакции власти должна быть иной. Людская беда не терпит раскачки. Приглашаю в межведомственную рабочую группу ваших коллег, рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Для себя определил несколько основных направлений, чтобы выровнять ситуацию. По жителям, которые не попали в зону ЧС, но пострадали от грунтовых вод, сформируем решение к 15 февраля. Важно, чтобы все жители, которые проживают в зоне ЧС, не пострадали от вторичных факторов: дороги должны чистить, мусор вовремя убирать, освещение в ночное время должно быть, медицинское сопровождение, помощь продуктами, все что связано с печным отоплением, – вот те полезные вещи для жителей, которые сейчас необходимы».

В Иркутской области активисты «Молодежки ОНФ» начали работать сразу после наводнения. Летом сводные отряды помогали жителям восстанавливать надворные постройки и выкачивать ил из подполий, строили заборы, деревянные настилы. Когда в области бушевали природные пожары, из числа участников региональных команд «Молодежки ОНФ» был сформирован отряд из 120 человек, который работал в наиболее удаленных населенных пунктах региона: занимались созданием минерализованных полос и проводили опашку вдоль деревень и сел, где была близость к лесу.

В октябре был организован мониторинг с целью контроля за исполнением поручений президента страны, в ходе которого активисты ОНФ выявили, что люди плохо информированы по юридическим и другим вопросам оказания помощи. Для оперативной юридической поддержки в Иркутскую область выехали юристы «Молодежки ОНФ» из семи регионов страны. Параллельно оказывалась помощь в заготовке дров на зиму и восполнении запаса овощей в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах. Всего было заготовлено 700 кубометров дров по 70 адресам. По овощам отработано 324 заявки, роздано 74 т овощей, из которых 41,5 т картофеля, 18,5 т моркови и 14 т лука.