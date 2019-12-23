Путин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею

Президент России Владимир Путин прибыл в Адыгею. Глава государства посетит тепличный комплекс, где круглогодично выращиваются розы, и новую среднюю школу.

Президент посетит предприятие «Зеленый дом» в Тахтамукайском районе. Это современный тепличный комплекс, где выращивают около 20 сортов роз по новейшей голландской технологии. Для выращивания цветов применяется компьютеризированная система климат-контроля. Первая очередь комплекса работает с 2010 года, вторая начала работу в тестовом режиме в этом году. Путину покажут достижения аграрного сектора республики: растениеводческую и животноводческую продукцию, а также сыры, молоко и другие продукты перерабатывающей отрасли, сообщает ТАСС .

Также глава государства посетит среднюю школу № 2 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Анатолия Березового в поселке Энем, открытую в декабре. Благодаря новому учебному заведению, все дети в поселке смогут учиться в первую смену.

Кроме того, Путин встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Ранее президент открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.