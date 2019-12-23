Асад решил отдавать приоритет российским компаниям

Российские компании получат приоритет при работе в Сирии, такое решение принял президент Башар Асад, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Вы верно отметили, что мой визит приурочен к 12-му заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии. Пользуясь случаем, хочу заверить дорогого друга, что цель моего визита, цель нашей работы – вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий политическому и военному взаимодействию», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Асад принял «твердое решение» отдавать компаниям из России приоритет при работе в Сирии.

«Именно Россия благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина встала плечом к плечу с Сирией в борьбе с террором», – заметил Муаллем.

В июле в Минобороны России заявили, что США занимаются разграблением национальных богатств Сирии.