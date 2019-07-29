Генштаб заявил о разграблении Сирии американцами

Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти на восточном берегу Евфрата, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской. Генерал-полковник подчеркнул, что это является разграблением национальных богатств Сирии.

Он уточнил, что сирийская нефть криминальным путем вывозится с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак». «Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

«Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье», – отметил Рудской.

В Сирии под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции действуют американские частные военные компании (ЧВК). «По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ* (террористическая группировка «Исламское государство*», запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Рудской.

По его словам, на подконтрольных США и коалиции территориях Заевфратья в Сирии в июне и июле произошло свыше 300 терактов, погибли 225 человек.

Генерал также подчеркнул, что главная вина за смерти мирных жителей в лагере «Рукбан» лежит на США, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения там гуманитарного кризиса. «Сотни, если не тысячи, людей навсегда останутся в могилах, наскоро вырытых прямо за забором этого палаточного города», – отметил он.

Рудской сообщил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Для этого ими используются реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении.

Кроме того, 28 июля отряды до 300 боевиков атаковали позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама. Атаки были отбиты при поддержке ВКС России, сообщил генерал.

Полеты авиации ВКС России в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки, заявил Рудской.

13 июля в южной сирийской провинции Дераа боевики устроили дистанционный подрыв самодельной бомбы на пути следования патруля российской военной полиции.

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