Джонсон признал ошибку в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался, считая, что может улучшить отношения Москвы и Лондона.

Главу британского правительства спросили о том, изменял ли он когда-либо свое мнение по какому-нибудь вопросу.

«То, по поводу чего я действительно изменил свое мнение, так это возможность перезагрузки отношений с Россией. Я действительно считал, думаю, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы с Россией могли бы начать все заново. Что это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма. Было очень, очень обидно, что я ошибался», – ответил Джонсон, слова которого приводит Spectator.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.

Напомним, после громкой победы на выборах Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику.