МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане

По факту тактико-строевых занятий отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана с участием школьников МВД республики начало проверку, сообщает в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.

«20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ», – передает ТАСС слова представителя МВД.

Он добавил, что по фактам нарушений, которые были допущены при организаций тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД по Тукаевскому району назначена служебная проверка.

При этом подчеркивается, что участие школьников с руководством МВД согласовано не было.

«Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка», – сообщили в МВД.

Также указывается, что школьники находились исключительно на заднем плане под контролем педагогов. Никто из детей не пострадал. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, указали в МВД.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Новотроицкое Тукаевского района Татарстана силовики якобы провели учения с привлечением учащихся местной школы. Утверждалось, что отрабатывались действия правоохранителей во время массовых беспорядков.