В Донбассе появился памятник фотокорреспонденту Стенину

На месте гибели фотокорреспондента агентства РИА «Новости» Андрея Стенина в окрестностях поселка Горняк установлен памятник.

Деньги на памятник собирали журналисты нескольких СМИ. Мемориал открыли 22 декабря, в день рождения Стенина, передает РИА «Новости».

Мемориал – это три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина, а также двух его коллег, погибших в 2014 году на этом же месте.

Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе.

Стенин посмертно награжден орденом Мужества (2014), его бюст установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в ДНР.