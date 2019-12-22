Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта «Голос» из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время шоу возмутило певицу Полину Гагарину.

Курчанин в образе гопника исполнял песню группы «Руки вверх!» «Лишь о тебе мечтая» и насыпал на стол Гагариной семечки, что вызвало недовольство певицы, передает РИА «Новости».

После этого экс-участник «Голоса» опубликовал в Instagram шуточный ролик, в котором Шнуров рассказал, что он «должен был сделать, чтобы остаться на шоу».

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову!» – заявил Шнуров.

Ранее в декабре Шнуров во время шоу «Голос» на Первом канале раскритиковал Гагарину за выбор песни для ее 17-летней подопечной Аланы Чочиевой.