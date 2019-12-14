Шнуров разругался с Гагариной на шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время шоу «Голос» на Первом канале раскритиковал свою коллегу и наставницу в проекте Полину Гагарину.

После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров на повышенных тонах раскритиковал выбор песни для 17-летней участницы Аланы Чочиевой. «Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!» – приводит его слова РИА «Новости».

Гагарина успела ответить лишь: «Потому что». После этого Шнуров продолжил возмущаться решением наставницы и предположил, что Гагарина хотела угодить Константину Меладзе, выбрав конкретную композицию.

Меладзе, однако, не согласился. «Алане досталась самая сложная песня из всех этих трех [участников]. Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному», – сказал он.

«Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении», – отметил композитор, которого зал поддержал аплодисментами.

От Шнурова досталось и другому подопечному Гагариной. Музыкант заявил, что Эндрю Гранжа его «не убедил».

Возразить Гагариной удалось только после того, как слово ей предоставил ведущий Дмитрий Нагиев. Она поддержала Чочиеву, подчеркнув, что участница проекта «сделала все именно так, как оно и должно было быть». Гагарина подчеркнула, что ее подопечная не выступает с табличкой «Мне 17 лет». Шнуров снова попытался перебить свою коллегу.

В итоге на следующий этап конкурса прошла Алана Чочиева. Еще одну подопечную Гагариной Лилию Вельтман «спас» Валерий Сюткин, в проекте она продолжит участие в его команде.

На прошлой неделе Гагарину возмутило поведение подопечного Шнурова – исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина, который во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» бросил в певицу семечки.

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