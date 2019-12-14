Шнуров разругался с Гагариной на шоу «Голос»

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14 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 07:48  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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              Шнуров разругался с Гагариной на шоу «Голос»

                 14 декабря 2019, 07:16
              Фото: АГН Москва/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время шоу «Голос» на Первом канале раскритиковал свою коллегу и наставницу в проекте Полину Гагарину.

              После выступления подопечных Гагариной в выпуске от 13 декабря Шнуров на повышенных тонах раскритиковал выбор песни для 17-летней участницы Аланы Чочиевой. «Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!» – приводит его слова РИА «Новости».

              Гагарина успела ответить лишь: «Потому что». После этого Шнуров продолжил возмущаться решением наставницы и предположил, что Гагарина хотела угодить Константину Меладзе, выбрав конкретную композицию.

              Меладзе, однако, не согласился. «Алане досталась самая сложная песня из всех этих трех [участников]. Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному», – сказал он.

              «Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении», – отметил композитор, которого зал поддержал аплодисментами.

              От Шнурова досталось и другому подопечному Гагариной. Музыкант заявил, что Эндрю Гранжа его «не убедил».

              Возразить Гагариной удалось только после того, как слово ей предоставил ведущий Дмитрий Нагиев. Она поддержала Чочиеву, подчеркнув, что участница проекта «сделала все именно так, как оно и должно было быть». Гагарина подчеркнула, что ее подопечная не выступает с табличкой «Мне 17 лет». Шнуров снова попытался перебить свою коллегу.

              В итоге на следующий этап конкурса прошла Алана Чочиева. Еще одну подопечную Гагариной Лилию Вельтман «спас» Валерий Сюткин, в проекте она продолжит участие в его команде.

              На прошлой неделе Гагарину возмутило поведение подопечного Шнурова – исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина, который во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» бросил в певицу семечки.

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