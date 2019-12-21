Газпром переложил на «Нафтогаз» риски украинского законодательства

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины».

Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – оператору.

Как пояснил Витренко, «Нафтогаз» между Газпромом и оператором «нужен», поскольку «Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования». В частности, речь идет о «рисках изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день».

«Нафтогаз», по словам Витренко, «более приспособлен к таким рискам», так как это «национальная компания, акционером которой является украинское правительство».

Витренко также сообщил, что в одном из спорных вопросов украинская сторона одержала «полную победу» – Киев до конца года получит «3 млрд долларов «живыми деньгами» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Кроме того, «транзит будет продолжен», достигнута договоренность о «транзитных мощностях на пять лет», за которые российская сторона «гарантированно должна заплатить». Витренко уточнил, что контракт может быть продлен, а объемы транзита – увеличены, но платить за них придется по «значительно более высокому тарифу».

«Победа или предательство (Перемога чи зрада)?» – говорится в сообщении.

Витренко пояснил, что Газпром стремился заключить контракт на год, а украинская сторона – на 10 лет, но «сошлись посередине», как и в вопросе «гарантированных мощностей». По мнению Витренко, Россия и Украина пришли к «сложному для всех сторон компромиссу».

«Завтра напишу более подробно о принципах новых соглашений на транзит газа, об исковых требованиях в новом арбитраже, а также о рисках того, что финальные соглашения не будут подписаны», – обещал он.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной открыло возможности для договоренностей и по другим вопросам.

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