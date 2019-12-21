Козак назвал «форточкой возможностей» соглашение России и Украины по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для договоренностей и по другим вопросам.

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью – такой широкой, чтобы мы могли (решить проблемы – прим. ТАСС), у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно», – сказал Козак, передает ТАСС.

При этом он отметил, что достичь договоренностей удалось благодаря конструктивной роли украинской стороны: «Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак [помощник президента Украины Андрей Ермак]. У нас с ним давний опыт взаимодействия».

«До Нового года надо урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное – с урегулированием всех взаимных претензий и исков», – сообщил вице-премьер, уточнив, что к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину стороны вернутся после новогодних праздников, передает РИА «Новости».

Кроме того, Козак заявил, что Газпром и Нафтогаз договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа. По его словам, тариф будет установлен Украиной до конца года.

«Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема Нафтогаза. Мы Нафтогазу сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько – я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего «Нафтогаза Украины», – добавил он.

Вице-премьер также прокомментировал вопрос по долгу Украины перед Россией. «Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь – долг компаний, коммерческий», – сказал он, отметив, что суть достигнутых договоренностей – заключение соглашения по газовым спорам.

«К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности», – пояснил вице-премьер.

Ранее Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

При этом глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.