ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после ежегодной пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе прямой трансляции пресс-конференции президента Владимира Путина провел социальный опрос, по результатам которого рейтинг главы государства показал рост. Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%.

Во время прямой трансляции пресс-конференции Владимира Путина ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах России, сообщается на сайте организации. Для выявления отношения респондентов к пресс-конференции использовался метод измерения восприятия видеоматериалов. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.

В ТОП тем, в отношении которых зафиксирован наибольший уровень реакций, вошли: «О ситуации в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение», «Демографическая ситуация. Мигранты», «Работа правоохранительных органов» (в том числе дело Голунова), «О несправедливости решения ВАДА», «Борьба с алкоголизмом», «О ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами», «О необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии», «О перспективах российско-японских отношений», «О перспективах волонтерского движения» и «Об индексации пенсий».

Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%.

За прошлую неделю, с 9 по 15 декабря, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 62,5%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%).

В опросе приняли участие граждане России от 18 лет, в качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД