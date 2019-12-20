МИД объяснил геополитическую роль БРИКС

Заместитель МИД России Сергей Рябков заявил, что нельзя рассматривать БРИКС как геополитический противовес кому или чему бы то ни было.

«Всегда страны БРИКС работают на позитивную повестку дня и на отсутствие скрытых повесток дня. Если бы это было по-другому, я уверен, мы бы начали испытывать внутренние трудности, внутреннее напряжение БРИКС. Поэтому БРИКС нельзя рассматривать в качестве геополитического противовеса чему бы то или кому бы то ни было. Это своего рода мультипликатор национальных интересов пяти стран и позитивный механизм сопряжения таких интересов в поисках общих знаменателей», – заявил Рябов, передает РИА «Новости».

По его мнению, нельзя рассматривать БРИКС как исключительное объединение, в нем нет ничего, что можно было бы выставить в качестве антинаправленности.

Страны БРИКС планируют довести размеры инвестиционного портфеля Банка развития до 23 млрд долларов к 2021 году, добавил он.

«Флагманским и общеизвестным в этом смысле проектом БРИКС является деятельность нового Банка развития. Суммарно за несколько лет его операционной деятельности одобрено 44 инвестиционных проекта на сумму почти 13 млрд долларов США», – сказал представитель МИД.

Менеджмент спрогнозировал, что до конца 2019 года портфель планируется довести до 15 млрд долларов, к 2021 году – еще на 8-10 млрд.

Банк находится на пути к выпуску облигаций в нацвалютах стран БРИКС.

«Важным направлением в деятельности Банка становится финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС. Мы находимся на пути к выпуску облигаций банка в национальных валютах», – заявил он.

В ближайшем будущем также планируется открыть офисы Банка России и Индии, отметил дипломат.

В ноябре президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).