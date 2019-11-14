Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

«Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН, нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем», – передает его слова ТАСС.

Путин также отметил, что саммит БРИКС в России пройдет под девизом «партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития». Он добавил, что во время председательства в БРИКС Россия будет выступать за плотное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия во время председательства в организации в 2020 году предложит инициативы по налоговому, таможенному и антимонопольному направлениям.

Накануне российский лидер прибыл в Бразилию, где проходит саммит БРИКС.

Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года.