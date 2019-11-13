Путин прибыл в Бразилию

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Бразилии, где в эти дни пройдет саммит БРИКС. Визит российского лидера будет двухдневным.

Рабочие мероприятия саммита состоятся 14 ноября, в среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР примут участие в мероприятиях на полях саммита. В том числе будут проведены двусторонние встречи, передает ТАСС.

Ожидаются двусторонние встречи Путина с лидерами Индии, Китая и Бразилии.

«Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару», – сказал Ушаков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении визита Путина на саммит БРИКС в Бразилию.