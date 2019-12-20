Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, экс-глава государства, а ныне депутат Петр Порошенко оказался на 18-м месте традиционного ежегодного рейтинга журнала «Фокус».

В этом году список обновился наполовину, его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

Возглавил рейтинг действующий президент Владимир Зеленский, на втором месте расположился глава офиса президента Андрей Богдан, замыкает тройку лидеров самый богатый украинец Ринат Ахметов, передает ТАСС.

На четвертое место вернулся один из богатейших украинцев Игорь Коломойский. В десятку рейтинга из «старой гвардии» попал также глава МВД Арсен Аваков (девятое место).

Из новичков рейтинга на пятом месте оказался премьер-министр Алексей Гончарук, на шестом – генпрокурор Руслан Рябошапка, на седьмом – глава СБУ Иван Баканов, на восьмом – спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и замыкает десятку первый помощник президента Сергей Шефир.

По-прежнему сохранят влияние основатель EastOne Group, миллионер Виктор Пинчук (11-е место). Неожиданно потеряла позиции глава партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко, оказавшись на 15-м месте.

Бывшего президента Петр Порошенко опередили мэр Киева Виталий Кличко, помощник президента Андрей Ермак, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахмия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и министр обороны Андрей Загороднюк. Замыкают двадцатку музыкант и депутат Рады Святослав Вакарчук и министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в августе Зеленский был признан самым влиятельным человеком на Украине по версии издания «Новое время».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД